Le Monde est un Village : Nouveautés : Chouk Bwa Libete / El Amir sur Auvio

Chouk Bwa Libete & The Ångströmers `Vodou Alé' - Sept artistes haïtiens et deux musiciens belges se sont réunis pour imaginer ce nouvel album, publié par un label suisse. Musique racine et électronique font bon ménage et dialoguent autour du vaudou, de l'histoire et des injustices coloniales avec une belle énergie. Amir John Haddad `Andalucía' - El Amir pour les intimes de la musique flamenco propose son 3e album en hommage à l'Andalousie. Flamenco, berceuses, virtuosité, force, émotion et soin des mélodies sont quelques particularités de ce nouvel enregistrement . Présentation : Didier MELON