Le Monde est un Village : LIVE La Crapaude depuis Le Delta - Namur sur Auvio

LIVE La Crapaude depuis Le Delta - Namur Cela fait quelques années déjà que Le Monde est un Village est attentif aux destinées de ce groupe vocal féminin s'exprimant en wallon. A l'occasion de la sortie de leur deuxième disque intitulé Got d'Ewe ( Goutte d'eau), nous accueillons les chanteuses et le percussionniste qui les accompagne dorénavant. Et quel meilleur endroit que la capitale de la Wallonie pour écouter des chants wallons s'inscrivant parfaitement dans le 21e siècle... En direct et en public depuis Le Delta Présentation : Didier MELON