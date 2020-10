Le Monde est un Village : Carte Blanche Pierre Vaiana sur Auvio

Que de casquettes coiffées par un seul musicien ! Le saxophoniste soprano Pierre Vaiana est sicilien, belge, africain. Il aime l’enseignement et les rencontres... autant que l’huile d’olive ! Il a joué avec les musiciens burkinabè de Foofango, et joue le répertoire du disque Le Métèque en ce moment avec L’Âme des Poètes… Ce soir il prend soin de s’arrêter dans notre studio pour nous proposer quelques pans de sa vie et ses goûts musicaux lors d’une de nos Cartes Blanches Présentation : Didier MELON