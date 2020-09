Le Monde est un Village : Rencontre : Sages comme des Sauvages / Kaito Winse sur Auvio

Le groupe Sages comme des Sauvages existe en duo ou dans une configuration plus large, mais dans tous les cas le propos et la couleur restent fidèles aux volontés des créateurs, Ava Carrère et Ismaël Colombani, et nous ne sommes jamais bien loin de l'île de La Réunion... Sages comme des Sauvages remonte sur les scènes ces jours-ci avec le répertoire de leur disque `Luxe Misère'. Ava et Ismaël sont nos invités Kaito Winse - Le griot burkinabè Kaito Winse sera au téléphone pour évoquer son nouvel album son album `Kaladounia' (Ici le monde) qu'il présentera en concert samedi 3/10 à Muziekpublique, avant la prestation de Malick Pathe Sow. Présentation : Didier MELON