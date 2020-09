Le Monde est un Village : Concert Jeunesses Musicales : Guy Verlinde, Arsys, Mousta Largo sur Auvio

Actives et présentes depuis 80 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Jeunesses Musicales proposent aux enfants, adolescents et parents des cours, ateliers, spectacle et rencontres autour de différentes musiques. Le Monde est un Village soutient leur réflexion musicale et artistique et collabore régulièrement avec l’Institution. Nous avons notamment réalisé plusieurs LIVE dont une rencontre avec le guitariste-chanteur Guy Verlinde, le Collectif Arsys et Mousta Largo, enregistrée à l’occasion des 75 bougies des JM ! Présentation : Didier MELON