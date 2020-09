Gérard De Smaele fait partie de la galaxie des musiciens hyper-passionnés. Il adore la reliure de livres, le vélo... et est intarissable sur le banjo 5 cordes. C'est bien sûr le banjo qui sera le prétexte de sa Carte Blanche. Elle nous rapprochera de ses goûts musicaux et de ses nombreuses anecdotes liées à des personnalités et à leurs talents Présentation : Didier MELON