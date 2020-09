Nicolas Kasanda alias Docteur Nico est un des musiciens congolais qui ont confectionné le son et la richesse du patrimoine musical local. L’artiste surnommé ‘Dieu de la guitare’ nous a quitté prématurément le 22 septembre 1985. 35 ans plus tard, deux de ses filles sortent du silence et acceptent de nous parler, pour la première fois et en exclusivité, du papa et du musicien... Présentation : Didier MELON