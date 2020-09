Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Every Child is a prophet - Quatre vocalistes et huit musiciens réunis pour enregistrer -entre Istamboul et Oslo- un album caritatif. Les enfants et leur fragilité sont en toile de fond de ce projet, et en particulier ceux qui se trouvent dans des camps de réfugiés en Grèce Ishtar Connection de Fawzy Al-Aiedy - Compositions, reprises et traditionnels composent la dernière création du oudiste et chanteur Fawzy Al-Aiedy, qui rend ici hommage pour la première fois de sa carrière à la chanson arabe de l'Orient et du Maghreb. Présentation : Didier MELON