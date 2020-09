Le Monde est un Village : Concerts Hide and Seek : Maria Mazzotta Duo et Mehehe sur Auvio

Hide and Seek, le festival organisé par Muziekpublique dans des lieux insolites de Bruxelles, a eu lieu fin août. Jean-Bernard Rauzer, avec ses micros et caméra, a suivi deux des projets présentés. Rencontres et moments de concert surprenants, émouvants, dans une laverie industrielle avec la chanteuse italienne Maria Mazzotta et l’accordéoniste malgache Bruno Galeone, ou dans le cimetière de Laeken avec les chanteuses polonaises de Mehehe



Présentation : Didier MELON