Le Monde est un Village : Rencontre avec Pia Salvia / Nouveautés : Klezmer Ish sur Auvio

Pia Salvia est une jeune harpiste belge, formée notamment aux Etats-Unis, au Berklee College of Music. Pia vient de réaliser un nouveau disque Blissful Sigh qui sera en écoute ce mardi. Nous en parlerons avec elle et découvrirons son parcours étonnant Klezmer-Ish : Dusty Road - C'est l'histoire d'un quartet basé à Londres, travaillant avec violon, contrebasse, guitare, accordéon mais aussi avec des musiciens du Royal Liverpool Philarmonic. Traditionnels et compositions alternent autour de mélodies klezmer, tango et gypsy. Présentation : Didier MELON