Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Nouveautés Kosa Nena de Lindigo - Kosa Nena est le fruit de la dernière réflexion artistique du groupe réunionnais Lindigo. Une aventure musicale et familiale du leader Olivier Araste qui emmène en effet une bonne partie de sa descendance dans cette aventure nouvelle et forcément très créole. Heart Ear Art de Matthias Frey, Christopher Herrmann et Rageed William - Le disque nous arrive d’Allemagne, il a été dessiné par un pianiste, un violoncelliste et un flutiste. Un quatrième musicien égyptien les rejoint à la derbouka et au chant. Un beau métissage parole-musique. Présentation : Didier MELON