Le Monde est un Village : Nouveautés : Hongrie et France sur Auvio

Nouveautés : Hongrie et France Besh o droM : 20 - Groupe historique en Hongrie, Besh o droM célèbre ses 20 ans avec ce disque enregistré à Budapest, Bristol et Jérusalem avec 12 musiciens. Une aventure étonnante quand on sait que les débuts étaient largement informels pour ne pas dire improvisés. Au fil des années, un son de groupe est apparu, une couleur est née. Sidi Bemol : Chouf ! - Tout autre chose avec le plus récent disque de Sidi Bemol du guitariste et chanteur Hocine Boukella. Chouf ! bénéficie de la participation de Hakim Hamadouche, joueur de mandole, et de Justin Adams, musicien-producteur. Un peu d’Algérie sur le sol français et dans nos oreilles... Présentation : Didier MELON