Le Monde est un Village : Concerts et rencontres au Festival de Carthage sur Auvio

Concerts et rencontres au Festival de Carthage Direction la Tunisie ce jeudi pour notre segment live, avec des rencontres verbales et musicales récoltées par notre collaborateur Jean-Bernard Rauzer. Avec les participations du directeur des Journées Musicales de Carthage, Imed Alibi, et les artistes Lobna Nooman, le Duo Deux Rives et Gultrah Sound System. Présentation : Didier MELON