Le Monde est un Village : Carte Blanche Nicolas Fiszman sur Auvio

Nicolas Fiszman est surtout connu pour ses activités de bassiste électrique et pour ses alléchantes et impressionnantes collaborations avec des monstres de la chanson et de la musique. Si vous cherchez un point commun entre Johnny, Henri Salvador, Sting et Philip Catherine, ne malmenez pas davantage vos synapses, Nicolas est la réponse ! Devant notre micro, il ouvre sa discothèque et partage avec nous ses goûts musicaux. Sa Carte Blanche sera colorée à souhait Présentation : Didier MELON