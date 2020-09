Le Monde est un Village : Rencontre : Claire Parsons sur Auvio

Rencontre : Claire Parsons Claire Parsons est une toute jeune pianiste aux origines anglaises et luxembourgeoises. Fraîchement diplômée du Conservatoire Jazz de Bruxelles, elle est l’auteure d’un premier disque. In Geometry installe directement ses envies, ses goûts et ses perspectives. Nous prenons le temps de le découvrir et surtout d’écouter Claire elle-même le défendre et expliquer son terrain d’action. Heureuse et harmonieuse découverte ! Ba Balance : Around The Crocodile Pond - Enregistré en Suède et au Sénégal par un jeune duo -Preben Carlsen, guitariste danois, et Salieu Dibba, percussionniste gambien- Around The Crocodile Pond repose sur un équilibre sincère et naturel, riche et nuancé malgré les d’instruments représentés. Présentation : Didier MELON