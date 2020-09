Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Notre semaine se clôturera comme elle a commencé, avec des nouveautés ! En octobre est annoncé à Bruxelles un concert du nouveau projet du musicien Ray Lema, un hommage à un des pères de la rumba congolaise, Luamba Franco. Premiers extraits ce soir. Nous goûterons aussi à des projets plus jeunes et sans doute plus expérimentaux comme ceux de la formation JMO avec le disque Dandoula Tala par exemple aux sonorités de kora, de clarinette basse et de derbouka. La surprise vous attend au détour de nos meilleures ondes… Présentation : Didier MELON