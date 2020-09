L’un des chanteurs africains les plus populaires de la planète et "roi du mbalax", Youssou N’Dour est devenu un véritable ambassadeur du Sénégal dans le monde entier et s’est produit sur d’innombrables scènes. On l’écoute avec son groupe, le Super Etoile de Dakar, sur la scène du festival allemand Rudolstadt Présentation : Didier MELON