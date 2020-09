Le Monde est un Village : Carte Blanche Marie Vander Elst sur Auvio

Marie Vander Elst est musicienne et chanteuse. Elle est l’une des voix de La Crapaude, qui s’intéresse avec bonheur et gourmandise aux chansons wallonnes. Marie est aussi violoniste et se nourrit de beaux projets créatifs. Elle partage le temps d’une heure d’émission, les musiques et artistes qu’elle aime et qui l’inspirent. Le jeudi 1er octobre, vous aurez l’occasion de goûter en avant-première aux chants inédits du tout nouveau disque du groupe vocal féminin, lors d’un LIVE Le Monde est un Village à Delta / Namur... Présentation : Didier MELON