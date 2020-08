Le Monde est un Village : Festival d’Art de Huy via les ondes : Anavantou sur Auvio

Festival d’Art de Huy via les ondes : Anavantou Au Festival d’Art de Huy 2019, nous avons pu vivre de très beaux moments livrés par des artistes épatants. Parmi elles et eux, le groupe belgo-brésilien Anavantou a partagé son énergie festive et contagieuse sur la scène de l'Espace Saint-Mengold. Et quand la folie exubérante du forró rencontre l’esprit surréaliste belge, le cocktail est explosif ! Présentation : Didier MELON