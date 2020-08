Le Monde est un Village : Festival d’Art de Huy via les ondes : Tricycle sur Auvio

Festival d’Art de Huy via les ondes : Tricycle Composé d’un Flamand, d’un Wallon et d’un Bruxellois, Tricycle a reçu l’été dernier les honneurs du Festival d'Art de Huy pour un concert évoquant 20 ans de voyages et d’explorations musicales inouïes et inclassables. On retrouve avec délectation les trois complices : Tuur Florizoone, Philippe Laloy et Vincent Noiret Présentation : Didier MELON