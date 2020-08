Free Rythms : London Le vendredi, Le Monde est un Village laisse les 33 tours et les platines s'exprimer ! Dj Reedoo nous rejoint avec ses plaques et nous avançons vers une destination ou une thématique. C'est la frémissante ville de Londres qui a nos faveurs ce soir et qui nous apportera le plus agréable flot de productions colorées et dansantes...Embarquement dès 20 heures.