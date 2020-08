Le Monde est un Village : Festival d'Art de Huy via les ondes : Greg Houben sur Auvio

Festival d'Art de Huy via les ondes : Greg Houben Artiste aux multiples facettes, Greg Houben a proposé à Huy son spectacle Un Belge à Rio. Avec Lorenzo Di Maio (guitares) et Matthieu Vandenabeele (basse), le trompettiste et chanteur a emmené le public dans son univers aux multiples couleurs, entre Belgique et Brésil, entre jazz, chanson française et bossa-nova! Savourons...