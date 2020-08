Rencontre avec Alan Stivell Les mercredis du mois d'Août, Le Monde est un Village se penche sur des rencontres autour de personnalités musicales emblématiques. Ce soir avec Alan Stivell nous nous rapprochons d'un parcours de vie intense et incarné avec principalement deux albums : Back to Breizh et 1 Douar. La Bretagne, c'est certain, sera divinement exposée dès 20 heures.