Le Monde est un Village : Festival d'Art de Huy via les ondes : Chemirani - Hâl, Le Voyage Amoureux sur Auvio

Festival d'Art de Huy via les ondes : Chemirani - Hâl, Le Voyage Amoureux Nous vivons un été très particulier en matière de festival, mais cela ne nous empêchera pas d'écouter des captations réalisées par l'équipe du Monde est un Village au Festival d'Art de Huy. Ce mardi, Chemirani - Hâl, Le Voyage amoureux réunit Keyvan, Maryam et Bijan Chemirani, et le flûtiste virtuose Sylvain Barou. Autour de la voix charismatique de sa sœur Mariam, Keyvan Chemirani explore la modalité orientale au travers du santour indien, du zarb persan, des flûtes, du saz et des percussions. Une prestation envoûtante dans l'écrin de Saint-Mengold