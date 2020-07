Le trompettiste Dominic Ntoumos passe une partie de son temps à Londres où il développe sa proposition musicale contemporaine. Sur ‘Back To The Roots’, son dernier album, il mêle musiques traditionnelles grecques, balkaniques et tziganes. Entre deux Eurostar, Ntoumos était venu partager quelques disques essentiels de sa discothèque ambulante Présentation : Didier MELON