Le Monde est un Village : Carte Blanche Karim Baggili sur Auvio

Le guitariste et joueur d'oud Karim Baggili a poussé plus d'une fois la porte du studio du Monde est un Village avec divers projets à la guitare électrique ou flamenco, à l'oud et aussi au chant. Douar, Cuatro con Cuatro, Lea & Kash, Kali City, Apollo You Sixteen I et II, ses albums se succèdent, aussi différents que cohérents, démontrant une constante exigence, et un talent et une passion indéniables. Didier Mélon lui avait proposé une Carte Blanche, forcément éclectique Présentation : Didier MELON