Marc Bauduin donne sans compter son temps libre et de bonnes doses d’énergie pour alimenter et développer Le Canard Folk, trop rare magazine folk de chez nous. Chroniqueur passionné et musicien, il a également créé et alimenté la webradio TradCan, dédiée à la musique folk et traditionnelle du monde entier. Ses choix musicaux composent la Carte Blanche de ce mercredi Présentation : Didier MELON