Le Monde est un Village : Carte Blanche : Henri Vandenberghe sur Auvio

Âme artistique du plus ancien festival bruxellois, le Brosella, Henri Vandenberghe a dirigé pendant plus de 40 ans cet événement dédié au folk et au jazz, dans le cadre bucolique du Théâtre de Verdure au pied de l’Atomium. Comme de nombreux festivals, Brosella nous manquera en ce début juillet 2020. Nous l’évoquons au travers de la Carte Blanche d’Henri Vandenberghe Présentation : Didier MELON