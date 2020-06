Le Monde est un Village : Carte Blanche : Veronica Codesal sur Auvio

Elle est l’une des incontournables ‘cantareiras’ du groupe Ialma, active aussi dans plusieurs autres formations dont Urban Trad, Camaxe et plus récemment Alegria e Liberta ou Gaizca Project. La chanteuse, danseuse et musicienne belgo-galicienne Veronica Codesal a pris le temps de partager ses goûts et ses envies, ses perceptions et ses influences. Une autre façon de connaître la jeune femme Présentation : Didier MELON