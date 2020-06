Le pianiste et compositeur congolais Ray Lema, interprète apprécié tant en Afrique qu’en Europe, est aussi doté de talents de producteur et d’arrangeur qui l’amènent à rencontrer nombre de personnes et de pays. Peu après la sortie de son disque '99', il s'était assis à notre piano pour un LIVE depuis notre studio musical. Un moment rare en solo piano-voix Présentation : Didier MELON