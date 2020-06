Jazz métissé et musique traditionnelle indienne à notre menu avec le pianiste Olivier Collette, la chanteuse Raphaëlle Brochet et le contrebassiste Philippe Aerts. Un univers à (re)découvrir au travers d’une session acoustique enregistrée dans le studio de La Première, et un voyage musical subtil qui nous emmènera aussi en Afrique ou au Brésil… Présentation : Didier MELON