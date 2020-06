Le Monde est un Village : Congo RDC : Alain Huart et ‘Bas-Congo’ sur Auvio

Passionné de la République Démocratique du Congo, Alain Huart y travaille et prend plaisir à la visiter et à la photographier. Avec son épouse Chantal Tombu, il a publié chez Weyrich Editions un volume concernant la province du Bas-Congo ou Kongo-Central, l’une des plus anciennes provinces du pays. On la découvre avec lui dans une approche touristique mais aussi anthropologique et culturelle Présentation : Didier MELON