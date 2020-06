Le Monde est un Village : Concert Luthomania sur Auvio

Luthomania fait se rencontrer l’Extrême-Orient, le Maghreb et l’Europe autour d’un instrument: le luth. Le pipa aigu de Xia Hua incarne l’Extrême-Orient, l'oud d'Abid El Bahri personnifie la culture maghrébine avec un son feutré et profond, et le théorbe et le luth renaissance de Philippe Malfeyt représentent l’Occident. Une de ces rencontres qui rassemblent, enregistrée en public à la Fondation Boghossian - Villa Empain Présentation : Didier MELON