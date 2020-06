On l’a connu avec des projets comme Coïncidence ou Urban Trad ; Yves Barbieux continue de composer pour d’autres musiciens ou pour le projet Les Déménageurs. Psycho-pédagogue et musicien, Yves écoute évidemment beaucoup de musiques et nous a fait le plaisir de les partager dans une Carte Blanche Présentation : Didier MELON