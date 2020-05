Le Monde est un Village : Mory Kanté sur Auvio

En hommage à Mory Kanté, Le Monde est un Village revient sur une interview enregistrée à l’occasion de la sortie de son disque ‘La Guinéenne’, dans lequel le griot guinéen (de Conakry) mettait à l’honneur les femmes africaines et du monde. Surnommé le "griot électrique", l’artiste, chanteur et virtuose de la kora, a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde Présentation : Didier MELON