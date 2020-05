La musique en étroite collaboration : à deux ! Des duos spécialement choisis pour nous emporter dans un univers particulier, celui de Ballaké Sissoko et Vincent Segal, de Nicolo et Simone Bottasso, de Vieux Farka Touré et Julia Easterlin, de Charles Loos et Natacha Wuyts ou encore de Sophie Cavez et Baltazar Montanaro Présentation : Didier MELON