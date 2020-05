Le Monde est un Village : Diversité en Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Journée de la Diversité culturelle sera célébrée ce jeudi 21 mai, et nous vous en proposons une belle illustration au travers de productions récentes proposées par des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec notamment Dominic Ntoumos, Baï Kamara Jr, Philippe Aerts et Raphaelle Brochet et les derniers disques en date de Jean-Christophe Renault, Ears have no eyelids, ou de Green Moon, Tribe Présentation : Didier MELON