Des illustrations larges et variées de la voix pour commencer cette semaine, mais aussi d'instruments à cordes. Du chant diphonique au chant d'amour métaphorique, le chemin sera beau et diversifié avec Osman Martins et Quatuor MP4, Bachar Mar-Khalifé, Youn Sun Nah, Lo'Jo, Urna, Rocío Márquez ou encore Constantinople et Ablaye Cissoko Présentation : Didier MELON