Le Monde est un Village : Concert Esteban Murillo au Sfinks sur Auvio

Esteban Murillo incarne le flamenco contemporain livré avec passion, naturel et générosité. Le jeune chanteur s’était produit au festival Sfinks Mixed, accompagné par la guitare d’Anthony Carrubba "El Carru", les basse et accordéon de Giacomo Aronica, le piano de Silvano Macaluso, les percussions de François Taillefer et sur scène, par la danseuse Marisol Valderrama. Leur prestation a été enregistrée par l’équipe du Monde est un Village Présentation : Didier MELON