Le Monde est un Village : Carte Blanche Giacomo Lariccia sur Auvio

Le guitariste et chanteur Giacomo Lariccia a quitté Rome pour poursuivre ses études musicales à Bruxelles et notre capitale a été un véritable coup de cœur pour lui. Après y avoir étudié et pratiqué le jazz, il se découvre un talent de compositeur, de chanteur et de conteur d’histoires, de ‘cantastorie’. Peut-on devenir ce que l’on rêve ? La réponse de Giacomo est ‘Oui !’. Découverte de son parcours au travers des musiques et des artistes qui l’ont inspiré Présentation : Didier MELON