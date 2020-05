Le Monde est un Village : Carte Blanche Ariane Cohen-Adad sur Auvio

La violoniste Ariane Cohen-Adad a grandi dans la région de Lyon avant de s’établir dans notre Royaume pour développer une collaboration artistique avec le mandoliniste Jefferson Louvat. Szabadság est né… et le duo est en pleine préparation d’un nouveau disque. Il y a quelques mois, Ariane a répondu présente à notre invitation et a partagé une Carte Blanche sensible et généreuse Présentation : Didier MELON