Le Monde est un Village : Acoustique : Resonance avec Quentin Dujardin, Matthieu Saglio et Samuel Cattiau sur Auvio

Parmi les sessions acoustiques enregistrées dans le studio musical du Monde est un Village, nous retrouvons le travail original et délicat de Resonance. Autour de la guitare de Quentin Dujardin, du violoncelle de Matthieu Saglio et de la voix de contre-ténor de Samuel Cattiau, ce projet envoûtant réunit trois profils différents et complémentaires au service notamment de la musique baroque. Un moment de sérénité, en toute décontraction