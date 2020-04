Nous vous convions à un tour d’Europe, territoire au centre de multiples enjeux humains, sociaux et économiques. Nos préoccupations seront cependant vocales et musicales ce mardi, avec une extrême diversité de couleurs, de rythmes et de personnalités dont Mahala RaÏ Banda, Laïla Amezian, Shantel, Black Flower, Laurence Revey, Kieran Fahy... Présentation : Didier MELON