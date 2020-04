Elles comptent tantôt 6, tantôt 12 cordes et se retrouvent sur tous les continents. Qu’elles soient classiques, flamenco, électriques, folk ou jazz, les guitares les plus diverses, et les interprètes les plus passionnant(e)s sont au centre de notre attention ce soir. Avec Quentin Dujardin, Jacques Stotzem, Véronique Gillet, Roland Tchakounté ou Souad Massi Présentation: Didier Mélon Présentation : Didier MELON