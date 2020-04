Nous clôturons cette semaine avec une immersion dans deux pays européens proches de nous: les Pays-Bas et l’Allemagne. Musiques des campagnes et chansons des villes alterneront pour nous faire profiter d’une intéressante diversité. Avec Amsterdam Klezmer Band, No Blues, 17 Hippies, Karsten Troyke, … Présentation : Didier MELON