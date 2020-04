Le Monde est un Village : Concert : Baul Meets Saz sur Auvio

Le chanteur et joueur de saz Emre Gültekin a croisé la route du duo indien BrahmaKhyapa, composé de Malabika Brahma au chant et de Sanjay Bhattacherjee aux percussions. Une belle rencontre dont est né le projet Baul Meets Saz. Entre les cultures et traditions musicales des Bauls du Bengale et des Alevis de Turquie, les musiciens complices ont livré une prestation épatante au Festival d’Art de Huy, rejoints par trois invités Présentation : Didier MELON