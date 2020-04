Les trois musiciens d'Ekko ont conquis le public du Festival d'Art de Huy par leur fraîcheur, leur spontanéité et leurs mélodies pleines d’énergie. Lorcan Fahy, Antoine Dawans et Pablo Golder, bien qu'issus d’univers musicaux différents, partagent des visions musicales complémentaires et une furieuse envie de créer et de jouer Présentation : Didier MELON