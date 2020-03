Le Monde est un Village : Carte Blanche Rafael Espinel sur Auvio

Rafael Espinel fait partie des musiciens `étrangers' qui ont eu un coup de cœur pour la Belgique et pour Bruxelles en particulier. Il nous a offert sa Colombie musicale et, avec l'aide de complices, a créé le groupe La Chiva Gantiva qui arpente généreusement les scènes de plusieurs continents. A l'occasion d'une Carte Blanche, Rafael nous fait part de ses goûts et repères musicaux. Peut-on deviner que la Colombie reste au plus profond de son cœur ? Réponse ce mercredi soir ! Présentation: Didier Mélon