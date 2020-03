Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Anahita d'Ariana Vafadari - La chanteuse Ariana Vafaradi, soliste classique réputée, revient aux fondements mystiques orientaux. Accompagnée de musiciens talentueux, dont le oudiste Driss El Maloumi, elle propose un disque chanté en persan et français évoquant Anahita, divinité iranienne des eaux, de la fécondité et de la sagesse. Oasis de Melingo - Le chanteur argentin Daniel Melingo est de retour avec `Oasis', dernier opus d'une trilogie entamée en 2014 avec `Linyera' (le Vagabond). Il y revisite une fois de plus les codes du tango, et y introduit cette fois le rebetiko car Melingo est parti artistiquement à la recherche des racines grecques de son père. Présentation: Didier Mélon