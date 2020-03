Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Mondo! de La Répétition - Malgré son nom très francophone, La Répétition est un groupe italien basé dans Les Pouilles (Sud) qui a mis l'inclusion et l'interculturalité au centre de l'album Mondo!. Depuis 2017, le groupe de musiciens italiens et africains travaille sur une connexion de sons reliant les musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest et du Salento. Une offre aux effluves de kamalé ngoni, balafon, dundun et autre djembé... Imaginary Brazil de Corciolli - Corciolli est un musicien brésilien fortement impliqué dans l'approche du piano et des claviers. Avec des cordes, des voix, des percussions et des guitares, il nous propose ici sa dernière réflexion musicale appelée Imaginary Brazil. Un disque libre, personnel et sans frontières. Présentation: Didier Mélon